Schwinkendorf

Festspiele: Start mit "Rettungsschirmkonzert" in Saison

12.06.2020, 01:45 Uhr | dpa

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten am heutigen Freitag (18.00 Uhr) mit einem "Rettungsschirmkonzert" in der Festspielscheune von Schloss Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ihre coronabedingt außergewöhnliche 30. Saison. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt sind zu dem Konzert des Signum-Saxofonquartetts nur 68 Besucher zugelassen.

Anschließend ist einem Sprecher zufolge noch ein kleines Open Air im Park geplant. Die Zuschauer sind gebeten, Regenschirme mitzubringen, mit denen das geschwungene Logo der Festspiele gestellt werden soll. Damit wollen die Organisatoren den Unterstützern ihres Rettungsschirms danken, für den über Spenden bisher fast 600 000 Euro zusammengekommen sind. Die Feststpiele hoffen auf insgesamt eine Million Euro, um die Finanzlücke aufgrund der Corona-Krise schließen zu können.

Am Samstagabend werden die Festspiele dann offiziell in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet. Auch dort sind nur einige Dutzend Zuhörer zugelassen. Erwartet wird unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Es spielt ein Oktett der NDR Radiophilharmonie. Das Konzert soll live im Internet auf den Seiten des NDR und der Festspiele übertragen werden.