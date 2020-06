Schwerin

Gewitter bis Sonnenschein: Wechselhaftes Wochenende in MV

12.06.2020, 08:37 Uhr | dpa

Wer sich in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende auf Grillwetter gefreut hat, muss wohl bis Sonntag warten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden ab Freitagnacht teils heftige Gewitter erwartet. Tagsüber werde es nach einem neblig-trüben Vormittag mit örtlichem Sprühregen auflockern. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ungemütlich werde es dann zum Abend hin. Trotz eines Temperaturanstiegs auf 18 bis 22 Grad an der Küste und bis 27 Grad im Binnenland werde es zunehmend wolkenreich.

In der Nacht rechnet der DWD mit Gewittern, Windböen und Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter. Auch Hagel sei nicht ausgeschlossen. Gefährlich wird es im Anschluss auch für den Verkehr: Nach dem Gewitter zöge dichter Nebel auf - teilweise mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Dem DWD zufolge setzen ab Samstagmittag wieder zunehmend Gewitter ein, die örtlich wiederum von Starkregen, Sturmböen und Hagel begleitet werden können. Die Temperatur klettere auf Höchstwerte um 22 Grad an der Küste und bis 30 Grad im Binnenland. In der Nacht zum Sonntag zögen sich die Wolken allmählich zurück.

Der Sonntag falle schließlich überwiegend heiter mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad im Küstenumfeld und bis 27 Grad im Binnenland aus. Am Nachmittag könne es im teils bewölkten Mecklenburg zu vereinzelten Schauern kommen.