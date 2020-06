Abstandskontrolle: Neun Fahrer müssen Führerschein abgeben

12.06.2020, 10:57 Uhr | dpa

Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einer Abstandskontrolle der Polizei auf der Autobahn 5 müssen neun Auto- und Lastwagenfahrer für mindestens einen Monat ihren Führerschein abgeben. So hätten zwei dieser Fahrer nur einen Abstand von knapp zehn Meter zum Vorderauto gehalten, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Vorgeschrieben ist ein Sicherheitsabstand von mindestens der Hälfte des aktuellen Tachowerts, Lastwagenfahrer müssen immer einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Bei der zweistündigen Kontrolle vergangene Woche zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz hatten die Beamten 100 Verstöße notiert.