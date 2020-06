Heidenheim an der Brenz

Für Aufstiegschance: Endet Heidenheims Negativserie?

12.06.2020, 12:15 Uhr | dpa

Heidenheims Trainer Frank Schmidt reagiert an der Seitenlinie. Foto: Friedemann Vogel/epa/Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Aufstiegsendspurt der 2. Fußball-Bundesliga will der viertplatzierte 1. FC Heidenheim die Tabellensituation ausblenden. "Ganz ehrlich, ich beschäftige mich fast ausschließlich mit unserem Spiel", sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Mit einem Sieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg kann der Außenseiter die Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart und Hamburger SV weiter unter Druck setzen.

Allerdings spricht die Bilanz nicht für Heidenheim: Alle fünf bisherigen Zweitliga-Duelle mit Regensburg hat der Club verloren. Schmidt forderte, dass seine Elf die richtige Einstellung in den Zweikämpfen zeigen müsse, damit die Negativserie gegen den Tabellen-12. endet. Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck wird die Partie aufgrund einer Gelb-Sperre verpassen.