Potsdam

Vier bestätigte Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

12.06.2020, 12:18 Uhr | dpa

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen leicht gestiegen. Von Donnerstag auf Freitag seien vier neue Fälle offiziell erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit Stand 8.00 Uhr mit. Von Mittwoch auf Donnerstag waren es sechs neue Fälle gewesen. Seit März wurden somit insgesamt 3313 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Etwa 60 Menschen zählen derzeit als erkrankt. Acht Patienten befinden sich in einem Krankenhaus, zwei davon werden intensivmedizinisch betreut. Als genesen gelten derzeit rund 3090 Menschen, das sind den Angaben nach zehn mehr als am Vortag. Bisher starben 170 Corona-Patienten.

Hotspot ist nach wie vor die Landeshauptstadt Potsdam mit 638 bestätigten Fällen, an zweiter Stelle steht der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 556. Die wenigsten gab es im Landkreis Prignitz und in der Stadt Frankfurt (Oder) mit 26 beziehungsweise 30.