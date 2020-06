Neumünster

Feuer auf Recyclinghof in Neumünster: Warnung für Anwohner

12.06.2020, 18:33 Uhr | dpa

Auf einem Recyclinghof in Neumünster ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Dort brenne eine größere Menge Abfall, sagte eine Sprecher der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die Flammen drohten auf zwei Betriebsgebäude auf dem Gelände überzugreifen. Das sollte mit Hilfe von drei Freiwilligen Feuerwehren verhindert werden, sagte der Sprecher. Menschen waren nach seinen Angaben nicht in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner jedoch aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten sollten nach Angaben der Feuerwehr noch bis in den Abend andauern. Die Brandursache war zunächst unbekannt.