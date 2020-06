Meppen

Dritte Heimniederlage in Serie für Meppen: 2:3 gegen Halle

12.06.2020, 21:52 Uhr | dpa

Der SV Meppen kann in der 3. Fußball-Liga zu Hause nicht mehr gewinnen. Die Emsländer verloren am Freitagabend gegen den Halleschen FC mit 2:3 (0:1) und kassierten die dritte Heimniederlage in Serie. Damit dürften sich die Niedersachsen aus dem Aufstiegskampf verabschiedet haben. Für den HFC war es dagegen unter dem neuen Trainer Florian Schnorrenberg der zweite Sieg nacheinander und ein ganz wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.

"Wir wissen wo wir herkommen. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir über die Zweite Liga reden können", sagte Meppens Trainer Christian Neidhart nach der Partie bei "Magentasport". "Dafür müssen wir viel stabiler werden."

Nachdem Terrence Boyd die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte (45. Minute) schien der SV Meppen die Partie zu drehen. Hilal El-Helwe (63.) und René Guder (64.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine 2:1-Führung der Gastgeber. Doch nach einem Eigentor von Meppens Steffen Puttkammer (67.) zum Ausgleich erzielte Pascal Sohm 20 Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für Halle.