Treuenbrietzen

Zimmerbrand: Pflegeeinrichtung in Treuenbrietzen evakuiert

13.06.2020, 09:41 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten Rauch eingeatmet und litten an Atembeschwerden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Brandenburg. Demnach wurde die Feuerwehr am Freitagabend wegen eines Zimmerbrands im Senioren-Wohnpark Treuenbrietzen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen seien 38 Menschen aus dem Gebäude befreit worden, sagte der Sprecher. Sie seien vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht worden. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.