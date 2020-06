Neuhof

Holzlager durch Feuer zerstört: Schaden sechsstellig

13.06.2020, 09:46 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Holzlager in der Gemeinde Neuhof (Landkreis Fulda) hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr und einen hohen Sachschaden verursacht. Das Gebäude brannte am frühen Samstagmorgen ab, teilte die Polizei mit. Zur Brandursache machte sie zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war mit bis zu 60 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 100 000 Euro.