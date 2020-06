Plauen

Zusammenstoß: Motorradfahrer und Mitfahrerin verletzt

13.06.2020, 09:56 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Plauen (Vogtlandkreis) sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto am Freitagnachmittag in eine Straße eingebogen, teilte die Polizei mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Wagen und dem Motorrad eines 65-Jährigen. Dieser und seine 64 Jahre alte Mitfahrerin wurden durch den Sturz schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.