Neuhof

Scheune brennt aus: 100 000 Euro Sachschaden

13.06.2020, 10:48 Uhr | dpa

Eine Scheune hat in Neuhof-Hattenhof (Landkreis Fulda) gebrannt, dabei ist ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte das als Holzlager dienende Gebäude in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen und war vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr habe das Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude verhindert. Noch in der Nacht wurde das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.