Lampertswalde

Großbrand bei Entsorgungsfirma: Keine Gesundheitsgefahr

13.06.2020, 16:57 Uhr | dpa

Ein Großbrand in einem Entsorgungsunternehmen in der Gemeinde Lampertswalde (Landkreis Meißen) hat die Einsatzkräfte am Samstag über mehrere Stunden beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, brannte im Ortsteil Quersa Abfall auf einer Halde auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern. Eine schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Nach Polizeiangaben wurden aber keine gesundheitsgefährdenden Stoffe bei dem Brand freigesetzt. Auch habe es keine Verletzten gegeben. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Die Löscharbeiten durch die Feuerwehren aus Lampertswalde und den umliegenden Orten wurde durch drehende Winde behindert. Die Lage sei unter Kontrolle, es brenne im Außenbereich des Abfallentsorgers, teilte die Feuerwehren im Landkreis Meißen auf Facebook mit.