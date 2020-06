Greiz

Unwetter über Thüringen: Region Greiz besonders betroffen

13.06.2020, 16:59 Uhr | dpa

Die für dieses Wochenende angekündigten Unwetter sind am Samstag in Thüringen nach ersten Erkenntnissen glimpflich ausgegangen. Am stärksten traf es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zum Nachmittag die Region Greiz, wo innerhalb einer Stunde schätzungsweise etwa 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Vereinzelt habe es auch kleinkörnigen Hagel gegeben. In den übrigen Landesteilen sei die Situation entspannter gewesen. Die Temperaturen waren auf bis zu 29 Grad taxiert worden, im Bergland zwischen 22 und 26 Grad. Der Landeseinsatzzentrale der Polizei waren am Nachmittag keine größeren Probleme wegen des Unwetters bekannt.

Vor allem für die östlichen Landesteile war vor schwerem Gewitter der Stufe 3 gewarnt worden. Am Nachmittag wurde die Warnung dann aufgehoben, es galten nur noch Unwetterwarnungen der Stufe 2.

Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen von bis zu 25 Grad den ganzen Tag über zu Schauern und Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Erst ab Montag gilt keine Unwetterwarnung mehr: Örtlich kann es dann noch zu Schauern und Gewittern kommen, der Regen soll dann aber im Vergleich zu den Vortagen schwächer ausfallen. Ab Dienstag rechnen die Meteorologen schließlich mit milden Temperaturen, nur wenigen Wolken und viel Sonnenschein.