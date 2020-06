Möckern

Gewitter bringen Starkregen nach Sachsen-Anhalt

13.06.2020, 18:09 Uhr | dpa

Über Sachsen-Anhalt haben sich am Samstag schwere Gewitter gebildet. Dabei prasselte am Nachmittag zunächst besonders viel Starkregen auf das Jerichower Land nieder, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte. So wurden in Drewitz, einem Ortsteil von Möckern, 28 Liter Regen pro Quadratmeter binnen einer Stunde gemessen. In Genthin kam mit 24 Litern pro Quadratmeter fast ebenso viel herunter.

Am Samstag sollte Sachsen-Anhalt laut DWD-Prognosen besonders von den schweren Gewittern betroffen sein. Es werde mit Regenmengen von bis zu 40 Quadratmetern pro Stunde gerechnet. Es bestehe Überflutungsgefahr, auch weil der trockene Boden vielerorts das Wasser nicht schnell genug aufnehmen könne. Auch kleinere Flüsse könnten anschwellen und für Überschwemmungen sorgen.

Im Lagezentrum des Magdeburger Innenministeriums waren allerdings zunächst keine größeren Schäden oder gesperrten Straßen durch Überflutungen bekannt. Ein Sprecher warnte Autofahrer auf der Autobahn vor Aquaplaning. Die Sachsen-Anhalter müssen auch in den kommenden Tagen Vorsicht walten lassen. "Das Schauspiel soll die ganze Nacht anhalten", sagte der DWD-Meteorologe. Laut Prognose sollten sich auch am Sonntag immer wieder neue Gewitter bilden. Es werde sich nur ganz langsam von Nordosten her Besserung einstellen.