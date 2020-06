Salzgitter

Einzelne Gewitter treffen Niedersachsen

13.06.2020, 20:05 Uhr | dpa

Einzelne Gewitter haben am Samstag in Niedersachsen örtlich heftigen Regen gebracht. An anderen Orten blieb es dagegen bis zum Abend schwül und warm, ohne dass es regnete. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor heftigen Gewittern, Hagel und Sturmböen in einem breiten Gürtel von Niedersachsen bis nach Ost- und Süddeutschland gewarnt.

"Der Regen war nicht ohne", sagte ein Polizeisprecher in Salzgitter über das Wetter nachmittags zwischen Peine und Salzgitter. Es sei aber nach ersten Erkenntnissen nichts Außergewöhnliches passiert. Auch nördlich von Osnabrück gewitterte es kurz, aber heftig. Es habe einige Sekunden lang gehagelt, sagte eine Polizeisprecherin in Bersenbrück. Schon mittags gerieten Orte im Landkreis Harburg unter kräftige Gewitter mit Regen, die dann weiter nach Osten zogen.

Auch für die Nacht und für Sonntag wurde im Nordwesten noch mit Gewitterschauern gerechnet. Die Temperatur sollte am Sonntag von 18 auf bis zu 24 Grad steigen.