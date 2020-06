Rastatt

86-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

13.06.2020, 20:25 Uhr | dpa

Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist in Rastatt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei von dem Auto eines Lieferdienstes erfasst und zu Boden geworfen worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Er kam mit "schwersten Verletzungen" in ein Krankenhaus. Der 18 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt. Der 86-Jährige habe die Vorfahrt des von links kommenden Autos nicht beachtet, erklärte die Polizei. Jedoch habe auch eine Mitschuld des Autofahrers nicht ausgeschlossen werden können, weshalb den Angaben zufolge ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen wurde.