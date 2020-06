Zwickau

Motorradfahrer versucht Auto auszuweichen

14.06.2020, 10:01 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Zwickau einem Auto in einem Tunnel ausgewichen und gegen eine Wand geprallt. Ein 31 Jahre alter Mann habe vor der Tunneleinfahrt am Samstag mit seinem Auto die Fahrspur gewechselt, als ein Gleichaltriger auf seinem Motorrad angefahren kam, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn und prallte gegen die Tunnelwand. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.