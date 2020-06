Halle (Saale)

Weltblutspendetag: Studierende in Halle wollen helfen

14.06.2020, 10:08 Uhr | dpa

Anlässlich des Weltblutspendetags an diesem Sonntag ruft die Fachschaft Medizin zu einem bundesweiten Wettbewerb auf. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Anlässlich des Weltblutspendetags an diesem Sonntag ruft die Fachschaft Medizin der Uni Halle zu einem bundesweiten Wettbewerb auf. Ziel sei, so viele BlutspenderInnen für die eigene Fakultät zu gewinnen wie möglich, heißt es auf der Homepage der Aktion "Medisspendenblut". Teams an rund 20 deutschen Universitäten und Hochschulen bitten um Blutspenden.

Der Wettbewerb sei nicht nur für Studierende der Uni, sondern auch deren Freunde, Angehörige und andere Spendewillige offen, erklärte Anastasia Seib von der halleschen Medizin-Fachschaft in einer Mitteilung der Uni Halle. Es gibt jedoch Voraussetzungen: Spender müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein Gewicht von mehr als 50 Kilogramm haben. Die letzte Spende solle mindestens 56 Tage her sein, zudem dürfe ein Limit von vier Spenden bei Frauen, beziehungsweise sechs Spenden bei Männern in den vergangenen zwölf Monaten noch nicht erreicht sein.

Wer teilnehmen möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten am Uniklinikum Halle, aber auch bei den Außenterminen des Blutspendedienstes machen. Um die Fachschaft Medizin bei dem Wettbewerb zu unterstützen, muss ein Formular ausgefüllt werden. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 3. Juli.

Erst am Freitag hatte der DRK-Blutspendedienst darauf hingewiesen, dass die Blutbestände im Land ausgedünnt seien. "Der Vorrat reicht nur für rund zwei Tage", sagte der Sprecher des DRK-Blutspendedienstes, Markus Baulke, im niedersächsischen Springe mit Blick auf die Situation in Sachsen-Anhalt.

Demnach liegen in den Lagern im Land rund 6000 Erythrozytenkonzentrate - das sind aus Roten Blutzellen bestehende Blutkonserven. "Um sicher über alle Blutgruppen hinweg versorgen zu können, benötigen wir einen Stand von mindestens 10 000 Stück", erklärte Baulke. Ein Ende des Engpasses sei nicht in Sicht.