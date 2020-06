Huy

Auto überschlägt sich im Harz: Fahrer schwer verletzt

14.06.2020, 11:50 Uhr | dpa

Im Harz hat sich ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen und dabei schwer verletzt. Der 67 Jahre alte Mann wurde bei dem Unfall am Samstag eingeklemmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Magdeburg. Nach ersten Erkenntnissen war der 67-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve bei Badersleben von der Bundesstraße 244 abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die B244 musste für die Rettungsarbeiten für eineinhalb Stunden gesperrt werden.