Wiesbaden

Geburtstagsfeier endet mit "versehentlicher" Schlägerei

14.06.2020, 12:08 Uhr | dpa

Eine Geburtstagsfeier ist wegen einer Schlägerei am Sonntagmorgen in Wiesbaden abrupt beendet worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Gewaltausbruch in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Mainz-Kastel zwischen vier jungen Männern, nachdem zwei 19 und 21 Jahre alte Brüder "aus Spaß" einen Streit mit dem volljährig gewordenen Geburtstagskind begonnen hatten.

Das hätten weitere 17 und 18 Jahre alte Partygäste falsch interpretiert und sich in den vermeintlichen Streit eingemischt. Daraus habe sich ein Handgemenge entwickelt, das schließlich mit einer Schlägerei endete. Alle vier jungen Männer mussten danach medizinisch behandelt werden, die Partygäste verließen die Feier.