Ludwigshafen am Rhein

Betrunken und uneinsichtig: Autofahrer aus Verkehr gezogen

14.06.2020, 13:09 Uhr | dpa

Einen betrunkenen und völlig uneinsichtigen Autofahrer hat die Polizei in Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer fiel in der Nacht zum Sonntag einer Frau auf, als er in Schlangenlinien über eine Bundesstraße fuhr. Bei dem 49-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei ein Atemalkoholwert von 2,58 Promille festgestellt. Auf der Wache sei dann festgestellt worden, dass er derzeit keine gültig Fahrerlaubnis besitzt, da er schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist. Nachdem er den Beamten den ANgaben zufolge sagte, dass er auch künftig betrunken Auto fahren wolle, wurde sein Wagen sichergestellt.