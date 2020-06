Potsdam

Gesundheitsministerin wertet Corona-Warn-App positiv

14.06.2020, 13:53 Uhr | dpa

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die geplante Corona-Warn-App des Bundes für sinnvoll. "Die Corona-Warn-App kann einen weiteren Beitrag zum gesundheitlichen Bevölkerungsschutz leisten, indem sie anonymisiert Menschen warnt, wenn sie mit positiv getesteten Personen in Kontakt waren", erklärte Nonnemacher am Sonntag nach Mitteilung des Gesundheitsministeriums bei Twitter. Sie hatte vor einigen Wochen bereits erklärt, dass das Angebot sinnvoll sein könne, wenn die Datenschutzvorgaben erfüllt seien. Die offizielle App wird am Dienstag vorgestellt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Sie ist freiwillig. Damit sollen die Infektionsketten besser erkannt werden.