Darmstadt

Gegentor in Nachspielzeit: Hannover verliert in Darmstadt

14.06.2020, 15:52 Uhr | dpa

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verloren die Niedersachsen am Sonntag mit 2:3 (0:1) bei Darmstadt 98. Den entscheidenden Treffer erzielte die HSV-Leihgabe Patric Pfeiffer nach einem Eckball (90.+1).

Darmstadt war bereits in der ersten Halbzeit durch ein Tor des auch von Hannover 96 umworbenen Stürmers Serdar Dursun (24.) in Führung gegangen. Edgar Prib (47.) und Marvin Ducksch (58.) drehten die Partie jedoch nach der Pause zwischenzeitlich zu Gunsten der Mannschaft von Kenan Kocak. Allerdings hielt diese Führung nur vier Minuten, ehe Fabian Schnellhardt (62.) für Darmstadt wieder ausglich.