Saarbrücken

Keine neuen Coronavirus-Infektionen im Saarland

14.06.2020, 19:14 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland bleibt bei 2753. An diesem Sonntag sei die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 im Saarland nicht gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag (Stand 18.00 Uhr) in Saarbrücken mit. Auch neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 wurden nicht bekannt - die Zahl belief sich somit weiterhin auf 170. Von den nachweislich Infizierten im Saarland gelten den Angaben zufolge insgesamt 2533 Menschen als geheilt. Weiterhin 20 der Erkrankten werden stationär behandelt, davon 7 intensivmedizinisch. Grundlage der Zahlen sind Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise an das Ministerium.