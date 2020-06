Magdeburg

Sonne in Schleswig-Holstein und Hamburg

15.06.2020, 07:38 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein und Hamburg startet die Woche mit viel Sonne. Im Tagesverlauf bleibt es am Montag weitestgehend sonnig - vereinzelnd ist es bedeckt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte. In beiden Bundesländern liegen die Höchstwerte bei 22 bis 24 Grad - an den Küsten ist es etwas kühler - etwa auf Helgoland mit Höchstwerten bis 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es bewölkt mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad. Den Tag über bleibt es den Angaben zufolge weiter sonnig und trocken bei Höchstwerten von 26 Grad in Hamburg - an den Küsten ist es wieder etwas kühler mit Höchstwerten an der Nordsee von 22 Grad.