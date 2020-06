Halle (Saale)

Spatenstich für neue Feuerwache in Halle

15.06.2020, 12:33 Uhr | dpa

In Halle soll eine neue Feuerwache gebaut werden. Das Land fördere das Vorhaben mit rund 1,4 Millionen Euro, teilte das Innenministerium am Montag in Magdeburg mit. Es sei damit eine der größten Einzelförderungen für den Brandschutz in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr. Das neue Gebäude soll an der Kreuzung der Europachaussee und Delitzscher Straße im Stadtteil Büschdorf entstehen. Es sei damit die dritte Wache der Berufsfeuerwehr, hieß es. Zudem soll es als Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden. Nach Angaben der Stadt Halle ist noch unklar, wann die Feuerwache bezogen werden kann. Der symbolische Spatenstich für den Beginn des Bauvorhabens war für Montagnachmittag geplant.