Dresden

Ärzte in Sachsen fordern Stärkung für Gesundheitsdienst

15.06.2020, 12:34 Uhr | dpa

Die Ärzte in Sachsen haben angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Krise auf ihrer Kammerversammlung eine Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) gefordert. Die Staatsregierung sowie die Landkreise und kreisfreien Städte müssten dem für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung so wichtigen ÖGD dauerhaft ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. "Ohne die enorme Kraftanstrengung der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern wäre diese bisher nicht geahnte Pandemie nicht zu meistern gewesen", sagte Erik Bodendieck, der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer.

Mit der Zunahme an Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, seien auch die Aufgaben der Ämter immer umfangreicher geworden. Sie seien für Tests, der Ermittlung von Kontaktpersonen und Infektionsketten sowie der Einleitung und Überwachung von Quarantänemaßnahmen verantwortlich und überdies erste Ansprechpartner für verunsicherte Bürger und Ärzte.