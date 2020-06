Halle (Saale)

Azubis gehen in die Abschlussprüfungen

15.06.2020, 13:49 Uhr | dpa

Im Süden Sachsen-Anhalts absolvieren in den kommenden Wochen knapp 2200 Azubis ihre Abschlussprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau. Schriftliche, mündliche und praktische Prüfungen stehen an. In der ersten Hälfte dieser Woche seien etwa die gewerblich-technischen Auszubildenden wie Chemikanten oder Fachkräfte für Lebensmitteltechnik mit den schriftlichen Aufgaben dran, teilte die IHK am Montag in Halle mit. Am Donnerstag und Freitag folge der kaufmännische Nachwuchs. Bei den Prüfungen werden den Angaben zufolge strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Mehr als 300 Räume seien reserviert worden.