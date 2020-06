Köditz

Amtsanmaßung: Frau malt Zebrastreifen auf Straße

15.06.2020, 14:08 Uhr | dpa

Eine Frau hat in Köditz (Landkreis Hof) einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt und sich dadurch Ärger mit der Polizei eingehandelt. Die Frau habe am Sonntagnachmittag mit weißer Farbe vor einem Anwesen im Ortsteil Saalenstein weiße Streifen auf die Straße gemalt, teilte die Polizei am Montag mit. Die 39-Jährige muss sich nun wegen Amtsanmaßung und Sachbeschädigung verantworten.