Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Offensivspieler Green

15.06.2020, 15:35 Uhr | dpa

Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich auch für die kommende Saison die Dienste von Julian Green gesichert. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner hat seinen Vertrag bei den Franken um ein Jahr verlängert, mit Option auf eine weitere Spielzeit. Das gab Sportdirektor Rachid Azzouzi am Montag in der Pressekonferenz der Fürther vor dem Heimspiel an diesem Dienstag (18.30 Uhr) gegen den Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim bekannt.

"Julian spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle", erklärte Azzouzi. Der ehemalige Bayern-Profi sei "ein wichtiger Baustein" im Fürther Team: "Der Weg der Kontinuität, den wir führen möchten, ist dadurch nachhaltiger geworden." Trainer Stefan Leitl begrüßt den Verbleib des Offensivspielers ebenfalls sehr: "Julian ist ein sehr wichtiger Spieler in unserem System und unserer Mannschaft."

Green trägt seit drei Jahren das Kleeblatt-Trikot. "Wir haben uns jetzt Jahr für Jahr gesteigert, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Entwicklung auch weiterhin gehen werden", äußerte er in einer Vereinsmitteilung.