Rostock

Bericht: Weiterhin Mangel bei jedem achten Lebensmittel

15.06.2020, 15:37 Uhr | dpa

Wie schon im Vorjahr sind 2019 etwa bei jedem achten untersuchten Nahrungsmittel in Mecklenburg-Vorpommern Mängel festgestellt worden. Das geht aus dem Verbraucherschutzbericht hervor, den Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Rostock vorstellte. Rund 960 der etwa 7800 untersuchten Lebensmittelproben sind demnach vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) beanstandet worden. Rund zwei Drittel der Beanstandungen gehen auf die Kennzeichnung oder Aufmachung der Lebensmittel zurück. Dabei geht es etwa um irreführende oder fehlende Angaben etwa zu Zusatzstoffen, allergenen Inhaltsstoffen, Zutaten sowie Nährwerten. Etwa jede fünfte Beanstandung hing mit mikrobiologischen Verunreinigungen etwa mit Salmonellen oder Listerien zusammen.