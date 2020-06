Mönchengladbach

Beim Werkeln den Daumen amputiert: In Klinik

15.06.2020, 19:31 Uhr | dpa

Beim "Schrauben" an seinem Motorrad hat sich ein Mann in Mönchengladbach selbst den Daumen amputiert. Der Patient sei nach notärztlicher Erstversorgung zur zügigen weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen worden, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach am Montag mit. Ob der Daumen dort wieder angenäht werden konnte, war zunächst nicht bekannt.