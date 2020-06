Dresden

Möbelgeschäft in Dresden wegen Feueralarm evakuiert

15.06.2020, 21:04 Uhr | dpa

Wegen eines Feueralarms ist in Dresden ein großes Möbelgeschäft geräumt worden. Wie die Stadt am Montagabend mitteilte, hatten mehr als zehn Brandmelder in dem Gebäude Alarm ausgelöst. Daher wurde das gesamte Möbelgeschäft auf allen Etagen kontrolliert. Auf Twitter teilte die Feuerwehr Dresden mit, dass aber "keine brandrelevanten Feststellungen" gemacht werden konnten.