Radebeul

Radebeul bekommt Kulturamtsleiterin: Lorenz gewählt

15.06.2020, 21:27 Uhr | dpa

Die so genannte Kulturschmiede, in der das Kulturamt von Radebeul seinen Sitz hat. Foto: André Wirsig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach dem Rückzug von Schriftsteller Jörg Bernig hat der Radebeuler Stadtrat dessen Mitbewerberin Gabriele Lorenz zur Kulturamtsleiterin gewählt. Die Entscheidung für die aus dem Erzgebirge stammende 58-Jährige am Montagabend fiel laut Mitteilung "mit großer Mehrheit". Die Romanistin, Germanistin und Ethnologin ist Sachgebietsleiterin für Kultur, Tourismus und Marketing der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz tätig und soll das neue Amt so bald wie möglich antreten. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) hofft, dass die mit der Debatte um die Wahl des umstrittenen Autors Bernig am 20. Mai entstandene Polarisierung und Spaltung überwunden werden kann.