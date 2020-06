Speyer

Emeritierter Speyerer Bischof Schlembach gestorben

15.06.2020, 21:29 Uhr | dpa

Der emeritierte Speyerer Bischof Anton Schlembach ist tot. Er sei am Montagabend im Alter von 88 Jahren gestorben, teilte das Bistum mit. Sein Nachfolger, der amtierende Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, würdigte Schlembachs außerordentlichen Einsatz, den er für das Bistum wie auch für die katholische Kirche insgesamt geleistet habe. "Er war mit Leib und Seele Bischof von Speyer", so Wiesemann. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, erklärte in einem Beileidsschreiben: "Mit dem Tod von Bischof Schlembach geht ein fürsorglicher Hirte, geschätzter Seelsorger und treuer Zeuge des Evangeliums von uns."