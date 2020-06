Parchim

"Froh, dass sie fährt": Vier Wochen neue Südbahn

16.06.2020, 05:47 Uhr | dpa

Für die bevorstehende Tourismus-Hochsaison auf der Mecklenburger Seenplatte hofft der Betreiberin der neuen Südbahnlinie zwischen Parchim und Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf steigende Fahrgastzahlen. Sie hält auch einen positiven Corona-Effekt für möglich: "Die Pandemie könnte zu zusätzlicher Nachfrage für die RB19 führen", teilte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) mit.

Nachdem es lange nach einem Abriss der Südbahntrasse ausgesehen hatte, rollen seit Mai bis Ende August wieder Züge. Jeweils drei an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Zusätzlich gibt es eine Hin- und Rückfahrt an allen Freitagabenden. Wegen der Corona-Pandemie war der Betrieb mit Verspätung gestartet.

"Erst einmal sind wir natürlich froh, dass sie fährt", sagte Heike Hartung. Sie hatte sich mit einer Bürgerinitiative lange für die Südbahn eingesetzt und in den zurückliegenden Sommern bereits einen Saisonbetrieb durchgesetzt. Es sei genial, dass man in rund zweieinhalb Stunden und mit nur einmal Umsteigen von Hamburg nach Plau am See fahren könne. Das Angebot müsse allerdings mehr beworben werden, besonders bei Touristen. Sie kritisiert zudem, dass ein parallel fahrender Bus potenziell Fahrgäste entziehe und dass bestimmte Tickets wie das Quer-durchs-Land-Ticket nicht akzeptiert würden.

"Mit der anstehenden Einführung des Deutschlandtarifes sollten sich hier (...) Verbesserungen ergeben", hieß es von der Odeg. Mit Blick auf den Busverkehr teilte das Verkehrsministerium mit, für eine Bewertung sei es zu früh. Die fragliche Buslinie bediene zusätzliche Orte. Die neue Bahnlinie solle neue Kunden ansprechen wie Touristen aus weiter entfernten Regionen und auch mehr Platz etwa für Fahrräder bieten.