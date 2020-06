Deinste

Feuer in Asylunterkunft in Deinste

16.06.2020, 08:25 Uhr | dpa

Eine Asylunterkunft in Deinste (Landkreis Stade) ist in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Alle drei Bewohner seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Das Feuer sei in einem Wohnraum ausgebrochen und habe sich auf das Dach des Container-Baus ausgebreitet. Zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Insgesamt seien 24 Container, die meisten unbewohnt, durch den Brand und die Löscharbeiten beschädigt worden. Das Feuer sei nach etwa zweieinhalb Stunden gelöscht gewesen.