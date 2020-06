Hundhaupten

Auto überschlägt sich mehrfach: Zwei Schwerverletzte

16.06.2020, 08:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall nahe Gera sind zwei Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war ein 39 Jahre alter Autofahrer am Montagabend auf der Bundesstraße 2 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Der 39-Jährige und seine 61 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen, die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.