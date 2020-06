Speyer

Dreyer würdigt verstorbenen Altbischof Anton Schlembach

16.06.2020, 12:50 Uhr | dpa

Ein älteres Foto zeigt den damaligen Speyerer Bischof Anton Schlembach in einem Gewand. Foto: Ronald Wittek/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach dem Tod des früheren Speyerer Bischofs Anton Schlembach hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dessen Engagement für Arbeitslose und Asylbewerber gewürdigt. Der Geistliche habe sich "auch über seine lange Amtszeit als Bischof von Speyer hinaus unermüdlich für die Kranken, die Alten, die Armen, die Benachteiligten und die Heimatlosen" eingesetzt, erklärte Dreyer am Dienstag in Mainz. "Seine vielfältige Seelsorgearbeit und seine unbändige Schaffenskraft waren außergewöhnlich."

Schlembach starb am Montag im Alter von 88 Jahren, wie das Bistum mitgeteilt hatte. Nach mehr als 23 Jahren an der Spitze des Bistums war er 2007 aus dem Amt geschieden. Sein Nachfolger ist Karl-Heinz Wiesemann. Dieser erklärte, Schlembach sei mit Leib und Seele Bischof von Speyer gewesen. Ein Höhepunkt von Schlembachs Amtszeit war der Besuch von Papst Johannes Paul II. am 4. Mai 1987. Das Oberhaupt der katholischen Kirche feierte damals auf dem Speyerer Domplatz eine Messe mit 60 000 Teilnehmern. Auf heftige Kritik stieß Schlembach, als Speyer im Jahr 2000 auf Bitte des Papstes als eines der ersten deutschen Bistümer aus der staatlichen Schwangeren-Konfliktberatung ausstieg.