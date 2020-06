Potsdam

Turbine Potsdam: Lara Schmidt erfolgreich operiert

16.06.2020, 12:55 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam kann erst in der neuen Bundesliga-Saison auf Lara Schmidt zurückgreifen. Die Abwehrspielerin mit der Nummer 19 wurde bereits am letzten Donnerstag operiert und fällt für die kommenden Monate aus, wie Turbine am Dienstag bekanntgab. Schmidt hatte zuvor an Hüftbeschwerden laboriert.

"Ich bin froh, dass ich jetzt Klarheit darüber habe woher meine Schmerzen kamen und glücklich, dass mich Dr. Moser so schnell operieren konnte, um jetzt endlich wieder nach vorne gucken zu können", sagte die U20-Nationalspielerin nach dem erfolgreichen Eingriff im Vivantes Klinikum Friedrichshain, "mit der guten medizinischen Versorgung durch Turbine Potsdam hoffe ich, so schnell wie möglich das Team wieder auf dem Platz zu unterstützen."

Mit dem Ausfall von Schmidt verschärft sich die personelle Situation bei Potsdam. In den zurückliegenden Spielen musste Trainer Matthias Rudolph teilweise auf bis zu elf Spielerinnen verzichten. Dabei kam neben den beiden Debütantinnen Lea Bahnemann (18) und Marleen Rohde (17) auch Laura Lindner (26) zu ihrem Comeback in der Bundesligamannschaft, nachdem sie in dieser Saison eigentlich nur noch für die Zweitliga-Vertretung zur Verfügung stand.