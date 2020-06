Unteregg

Unbekannter tötet Rehkitz und legt es in Futterkrippe

16.06.2020, 14:21 Uhr | dpa

In Schwaben hat ein unbekannter Täter ein Rehkitz getötet und in eine Futterkrippe für Wildtiere gelegt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, fand der Jagdpächter am Wochenende bei Unteregg (Landkreis Unterallgäu) den Kadaver an der Futterstelle. "Dem ersten Anschein nach wurde das Tier nicht durch einen Verkehrsunfall, sondern mutwillig getötet", teilte die Polizei mit. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise, um den Tierquäler zu finden.