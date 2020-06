Jena

Schwerverletzter nach Detonation eines Chemikalienbehälters

16.06.2020, 14:33 Uhr | dpa

Bei der Detonation eines Chemiekalienbehälters in einer Jenaer Firma ist ein Arbeitnehmer schwer verletzt worden. Zwei weitere Mitarbeiter des Unternehmens erlitten bei dem Vorfall am Dienstag leichte Verletzungen, wie die die Polizei mitteilte. Zu der Detonation - so nennt man Explosionen, bei denen Chemikalien im Spiel sind - sei es bei Räumungsarbeiten in einem Lager gekommen. Ein Chemiekalienabfallbehälter habe sich aufgebläht und sei bei der Umlagerung geborsten, so die Polizei. Welche Substanz sich darin befand, werde noch untersucht. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Eine Gefahr für andere Menschen oder Gebäude in der Umgebung hat nach Polizeiangaben nicht bestanden. Ein Großaufgebot von Rettungskräften sowie ein Hubschrauber seien eingesetzt worden. Kriminalpolizei und Mitarbeiter des Amts für Arbeitsschutz untersuchten den Unfall.