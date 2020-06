Schöningen

Explosion in Keller eines Mehrfamilienhauses

16.06.2020, 19:09 Uhr | dpa

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schöningen (Landkreis Helmstedt) ist es zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Bewohner am Dienstag eine heftige Erschütterung und einen lauten Knall im Haus. 16 Menschen kamen selbstständig aus dem Gebäudekomplex, verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen entstand die Explosion an einer Erdgasheizung. Der Grund war zunächst unklar. Das Haus ist nach derzeitigem Stand nicht bewohnbar, einsturzgefährdet soll es nicht sein. Erdgas- und Stromleitungen wurden gesperrt, es kam zu Störungen der Energieversorgung in Teilen der Straße.