Wiesbaden

Wiesbaden kassiert bittere Heimpleite gegen Nürnberg

16.06.2020, 20:27 Uhr | dpa

Wiesbadens Stefan Aigner und Nürnbergs Georg Margreitter (l-r.) in Aktion. Foto: Arne Dedert/dpa (Quelle: dpa)

Dem SV Wehen Wiesbaden droht nach einem Heim-Debakel gegen den 1. FC Nürnberg der Gang in die 3. Liga. Durch das 0:6 (0:3) im Zweitliga-Kellerduell bleiben die Hessen mit 31 Punkten Tabellenvorletzter und benötigen für die sportliche Rettung fast ein Fußball-Wunder. "Das war ein bitterer Tag für die gesamte Mannschaft", sagte Torwart Heinz Lindner beim TV-Sender Sky. "Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir aber alles daran setzen, den Klassenerhalt zu schaffen."

Robin Hack mit einem Dreierpack (7./41./65. Minute), Asger Sörensen (38./58.) und Adam Zrelak (83.) trafen am Dienstag für den Bundesliga-Absteiger, der sich in der Tabelle mit 36 Punkten von den Wiesbadenern absetzte. "Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben dann aber hinten zu wenig Zugriff und vorne zu wenig Feuer in den Aktionen gehabt", sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock.

Dabei sah es trotz der frühen Führung durch den überragenden Hack, der mit einem Flachschuss aus etwa 16 Metern erfolgreich war, zunächst nicht nach einem klaren Erfolg der Gäste aus. Der Zweitliga-Aufsteiger schnürte den Rivalen phasenweise ein und verzeichnete gute Ausgleichschancen. Stefan Aigner (8.) und Jeremias Lorch (33.) scheiterten an "Club"-Torwart Christian Mathenia, Gökhan Gül (16.) traf mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Die Nürnberger waren wesentlich effizienter. Der Doppelschlag vor der Pause durch einen Kopfball von Sörensen und erneut Hack bedeutete den K.o. für die Hausherren. Gegen einen demoralisierten Gegner taten die Gäste nach dem Wechsel auch noch etwas für ihr Torverhältnis, das im Abstiegskampf noch von Bedeutung sein könnte. Wehen Wiesbaden muss nun am Sonntag das Hessen-Derby beim SV Darmstadt 98 gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.