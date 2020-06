Halle (Saale)

Weigel rettet Magdeburg einen Punkt im Derby gegen Halle

16.06.2020, 22:47 Uhr | dpa

Der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg treten im Kampf um den Klassenverbleib in der dritten Fußball-Liga auf der Stelle. Die beiden Rivalen trennten sich am Dienstagabend in einem heiß umkämpften Derby 1:1 (0:0). Joker Julian Weigel rettete den Magdeburgern in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 wenigstens einen Punkt.

Zuvor hatte Pascal Sohm (78.) nach glänzender Vorarbeit von Terrence Boyd die Hausherren, die nach der Ampelkarte gegen Jan Washausen (45.) die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestritten, in Führung geschossen. Damit warten die Hallenser nun schon acht Spiele auf einen Punktspielsieg gegen die Blau-Weißen aus der Landeshauptstadt. Der bislang letzte Erfolg war den Saalestädtern im April 2012 beim 3:0 vor heimischer Kulisse gelungen.

Die Magdeburger fanden zunächst besser in die Partie und hatten durch Daniel Steininger (13.) die erste gute Chance in dieser Begegnung. Nach 20 Minuten wurden die Hausherren stärker. Terrence Boyd (27.) scheiterte jedoch an FCM-Keeper Morten Behrens. Die ersten Achtungszeichen setzte nach dem Seitenwechsel erneut Boyd (52.), der aus spitzem Winkel das FCM-Gehäuse verfehlte und bei seinem Kopfball in der 66. Minute Pech hatte. Für den schon geschlagenen Keeper Behrens rettete Björn Rother auf der Torlinie.

Die Magdeburger konnten aus ihrer Überzahl kein Kapital schlagen. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, doch nur bei einem harmlosen Kopfball von Christian Beck (80.) musste HFC-Schlussmann Kai Eisele eingreifen. In letzter Sekunde gelang Weigel noch der schmeichelhafte Ausgleich.