Ludwigsfelde

Rohbau für Post-Paketzentrum fertig

17.06.2020, 00:35 Uhr | dpa

Die Bauarbeiten für den Rohbau für ein neues Paketzentrum der Deutschen Post DHL Group werden heute (10.00 Uhr) in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) offiziell beendet. Dort sollen künftig bis zu 50 000 Pakete pro Stunde sortiert werden. Nach Angaben des Paket-Dienstleisters ist es nach den Zentren in Obertshausen (Hessen) und Bochum (Nordrhein-Westfalen) bundesweit das dritte des Unternehmens mit einer solchen Kapazität. Voraussichtlich 2021 soll an dem Brandenburger Standort der Betrieb beginnen.

Das Paketzentrum entstand auf einer Fläche von rund 165 000 Quadratmetern. Der erste Spatenstich war Ende Februar vergangenen Jahres gesetzt worden.