Spornitz

Philipp Amthor stellt sich weiterem CDU-Kreisvorstand

17.06.2020, 01:59 Uhr | dpa

Der in die Kritik geratene CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor wird am heutigen Mittwoch beim CDU-Kreisvorstand Ludwigslust-Parchim in Spornitz erwartet. Vor der entscheidenden Sitzung des CDU-Landesvorstands am Freitag in Güstrow will er dort in einer nicht öffentlichen Sitzung Rede und Antwort stehen. Amthor will CDU-Chef im Nordosten werden und ist bislang der einzige Kandidat. In Güstrow soll auch der Termin des Landesparteitags mit der Wahl des Vorsitzenden festgelegt werden.

Der 27-jährigen Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Nach Veröffentlichung eines "Spiegel"-Berichts hatte Amthor am Freitag seine Arbeit für die US-Firma rückblickend als Fehler bezeichnet. Er habe aber seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt.