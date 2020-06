Augsburg

FC Augsburg kann zehnte Bundesliga-Saison perfekt machen

17.06.2020, 02:31 Uhr | dpa

Der FC Augsburg kann heute seine zehnte Saison in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. Bei einem Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim können die Schwaben am 31. Spieltag den Klassenverbleib bejubeln. 2011 war der FCA erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Zurück im Kader gegen die Hoffenheimer ist Kapitän Daniel Baier, der zuletzt wegen einer Mandelentzündung gefehlt hatte.

"Wir sind hungrig, weiter Punkte zu holen", sagte Trainer Heiko Herrlich vor dem drittletzten Saisonspiel. Wegen der hohen Belastung in den zahlreichen Geisterpartien nach der Corona-Pause kündigte Herrlich personelle Umstellungen an. "Es ist klar, dass wir rotieren müssen", sagte der Augsburger Coach.