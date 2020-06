Saarbrücken

Saarland stellt zweiten Aktionsplan zur Armutsbekämpfung vor

17.06.2020, 03:39 Uhr | dpa

Das Saarland will gebündelt gegen Armut im Land vorgehen: Dazu stellt die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) heute in Saarbrücken den zweiten Aktionsplan zur Armutsbekämpfung vor. Diesen hat ein Beirat unter Beteiligung der Ministerien, der Kirchen, der Arbeitskammer und verschiedener Verbände erarbeitet. In dem Plan soll es vor allem um vier Schwerpunktthemen gehen: Bezahlbarer Wohnraum, Kinderarmut und Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit sowie Mobilität und Infrastruktur. Ein erster landesweiter Aktionsplan zur Armutsbekämpfung war 2013 auf den Weg gebracht worden.