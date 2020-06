Schwalmstadt

500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Waldstück entdeckt

17.06.2020, 06:03 Uhr | dpa

Spaziergänger haben in einem Waldstück bei Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst rückte am Dienstagabend an, um die 500 Kilogramm schwere Bombe vor Ort zu entschärfen, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch sagte. Polizei, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren im Einsatz, um den Fundort weiträumig abzusperren.

Rund 20 Gäste und Angestellte eines nahe gelegenen Gasthofes sowie vier Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Sprengstoffexperten entschärften die Bombe am frühen Mittwochmorgen. Hotelgäste und Anwohner konnten danach in ihre Unterkünfte zurückkehren.